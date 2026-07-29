PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Unfälle am Oberurseler Bahnhof

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Zwei Unfälle am Oberurseler Bahnhof,

Oberursel, Dienstag, 28.07.2026

(da)Am Dienstag kam es im Bereich des Oberurseler Bahnhofs zu zwei Unfällen, bei denen die Beteiligten verletzt wurden. Kurz nach 12 Uhr fuhr eine 77-jährige Frau mit ihrem Nissan auf der Adenauerallee in Richtung Frankfurter Landstraße. An einem Zebrastreifen in Höhe des Bahnhofs hielt sie, um zwei Fahrradfahrenden das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als sie wieder anfuhr, übersah sie eine weitere Radfahrerin, die ebenfalls in Schrittgeschwindigkeit den Zebrastreifen überquerte. Das Auto touchierte das Fahrrad, wodurch die 32-Jährige mitsamt ihrem zweijährigen Kind, das sich ebenfalls auf dem Fahrrad befand, stürzte. Mutter und Kind verletzten sich durch den Unfall leicht und mussten zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit, am Nissan entstand nur geringer Schaden. Gegen 19 Uhr ereignete sich an derselben Örtlichkeit ein weiterer Unfall. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von der Frankfurter Landstraße kommend. An dem dortigen U-Bahnübergang querte er die Schienen, obwohl die Ampel aufgrund einer sich nähernden U-Bahn Rot zeigte. Die U-Bahn erfasste den Fahrradfahrer, der durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die U-Bahn war aufgrund eines Risses in der Windschutzscheibe nicht mehr fahrbereit.

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