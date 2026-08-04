PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Verkehrsunfall innerhalb einer Baustelle +++ Einbruch in Wohnung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Verkehrsunfall innerhalb einer Baustelle, Bad Homburg, L3205, Massenheimer Weg, Montag, 03.08.2026, 07:30 Uhr

(rwn)Am 03.08.2026 kam es gegen 07:30 Uhr an der Einmündung des Massenheimer Weges auf den Ostring (L 3205) zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine Frau mit ihrem Pkw den Massenheimer Weg aus Richtung Gonzenheim kommend und beabsichtigte, nach links auf den Ostring in Richtung Friedrichsdorf abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Pkw, welcher den Ostring aus Richtung Friedrichsdorf in Richtung Frankfurt befuhr. Hierbei wurde die Fahrzeugführerin des einbiegenden Pkw leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die dortige Baustellenabsperrung im Kreuzungsbereich entfernt worden war. Die Polizei prüft daher auch, wer für den Abbau bzw. die Entfernung der Baustelleneinrichtung verantwortlich ist.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zur Entfernung bzw. dem Abbau der Baustellenabsperrung machen können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeistation in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 zu melden.

2. Einbruch in Wohnung,

Bad Homburg von der Höhe, Höllensteinstraße, Samstag, 01.08.2026, 10.00 Uhr

(wo)Am vergangenen Samstag kam es in Bad Homburg zu einem Einbruch in eine Wohnung. Gegen 10.00 Uhr morgens verschaffte sich der unbekannte Täter Zutritt über eine Terrassentür einer Wohnung in der Höllensteinstraße im Ortsteil Kirdorf. Als der Täter jedoch die Anwesenheit der Anwohnerin bemerkte, flüchtete er aus der Wohnung. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer 06172-1200 entgegen.

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