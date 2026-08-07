PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Kollision mit U-Bahn

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Kollision mit U-Bahn,

Oberursel, Hohemarkstraße, Freitag, 07.08.2026, 11.55 Uhr

(wo)Am Freitagmittag kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer U-Bahn in Oberursel.

Beim Überqueren der Bahngleise kam es im Bereich der Hohemarkstraße zu einem Unfall zwischen einem PKW und einer U-Bahn. In Folge dessen wurde der zweifach besetzte PKW mehrere Meter über die Gleise geschoben. Die Beifahrerin wurde von Rettungskräften aus dem PKW gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der verletzte Fahrer wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der U-Bahn-Führer erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock. Fahrgäste wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Fahrbahn wurde zwischenzeitlich wieder freigegeben, die Bahngleise sind noch gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

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