Polizei Bielefeld

POL-BI: Positiver Drogentest bei Gurtverstoß

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein PKW-Fahrer behauptete am Montag, 27.07.2026, vor mehreren Jahren letztmalig Drogen konsumiert zu haben. Sein Drogenvortest verlief jedoch positiv.

Gegen 17:20 Uhr erkannte eine Polizei-Streife an der Jöllenbecker Straße, nahe der Mindener Straße, einen VW Passat, dessen Fahrer während der Fahrt nicht angeschnallt war. Bei der folgenden Kontrolle des 41-jährigen Fahrers aus Bielefeld fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten auf.

Der 41-Jährige gab gegenüber den Beamten an, vor mehreren Jahren letztmalig Drogen genommen zu haben. Ein durchgeführter Test reagierte jedoch positiv auf Kokain.

Ein Arzt entnahm ihm anschließend auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Der VW Passat verblieb am Kontrollort. Nach den Maßnahmen sowie der Untersagung der weiteren Fahrt, konnte der Bielefelder die Polizeiwache wieder verlassen.

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