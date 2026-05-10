PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: + Baggerdiebstahl + Fußgängerampel beschädigt + Körperverletzung nach Sachbeschädigung + Streitigkeiten + Brand im Golfhaus + Unfall mit Verletzter +

Bad Schwalbach (ots)

Baggerdiebstahl

Walluf, In der Rehbach

Samstag, 02.05.2026, 15:00 h bis Dienstag, 05.05.2026, 00:00 h

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag, den 02.05.2026 bis Dienstag, den 05.05.2026 einen orangefarbenen Minibagger von einem Gelände in Walluf, In der Rehbach. Dazu kamen die Diebe offensichtlich mit einem Fahrzeug mit Anhänger und verluden den Bagger. Sollten Sie Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123-9090-0

Fußgängerampel beschädigt

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße/Röderweg

Am Samstag, den 09.05.2026 um 15:00 h wird durch einen Passanten eine beschädigte Fußgängerampel an der Kreuzung Aarstraße/Röderweg gemeldet. Ob die Ampel bei einem Unfall oder mutwillig beschädigt wurde ist unklar.

Sollten Sie Hinweise zu den Tätern geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124-7078-0

Körperverletzung nach Sachbeschädigung

Idstein (Ot. Wörsdorf), Hollerstraße,

Freitag, der 08.05.2026, 21:00 Uhr

(Dt) Am Freitag, den 08.05.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung, sowie im weiteren Verlauf zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schüttete ein 16-jähriger Jugendlicher Bier über einen geparkten Pkw und verunreinigte diesen hierdurch. Zudem wurde durch ihn mutmaßlich ein Betonpfeiler des angrenzenden Grundstücks auf bislang unbekannte Weise beschädigt.

Der 68-jährige Eigentümer des Fahrzeugs und des Grundstücks bemerkte den Vorfall, trat daraufhin aus dem Anwesen heraus und schlug dem 16-Jährigen unvermittelt mit der Faust in das Gesicht.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten gegen beide Beteiligten entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ein.

Streitigkeiten zwischen Türsteher und Gast endet mit Ingewahrsamnahme Idstein, Obergasse, Sonntag, der 10.05.2026, 01:55 Uhr

(Dt) Am Sonntag, den 10.05.2026, kam es gegen 01:55 Uhr im Rahmen von Streitigkeiten zwischen einem Türsteher eines Restaurants und einem Gast zu einer Beleidigung, sowie einer Körperverletzung.

Im Anschluss an die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme wurde dem alkoholisierten Gast ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt. Da dieser dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde er zur Durchsetzung der Maßnahme, sowie zur Ausnüchterung dem zentralen Polizeigewahrsam in Wiesbaden zugeführt.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Golfhaus in Bad Schwalbach bei Brand stark beschädigt

Bad Schwalbach, Parkstraße

Samstag, 09.05.2026, 10:50 h

(mp) Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 10:50 h kam es in Bad Schwalbach zu einem Gebäudebrand mit erheblichem Schaden. Der Brand im Golfhaus in der Verlängerung der Parkstraße entstand bei Renovierungsarbeiten. Die genauen Umstände sind Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Gebäudeschaden von geschätzten 250.000,- EUR

Unfall mit Verletzter

Oestrich-Winkel, Römerstraße

Samstag, 09.05.2026, 10:20 h

(mp) Am Samstag, den 09.05.2026 gegen 10:20 h wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 61jährige Oestricherin wollte mit ihrem Mazda von ihrem Grundstück in die Römerstraße fahren. Dabei übersah sie eine 55jährige Wiesbadenerin, die mit einem Smart die Römerstraße befuhr. Die Wiesbadenerin wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000,- EUR.

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