Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt in Holstein

Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitag (17.07.2026) kam es in Neustadt in Holstein mutmaßlich zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in einen Pkw, bei dem ein Zeuge einen Tatverdächtigen weglaufen sah. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise.

Gegen 07:30 Uhr hörte ein 21-Jähriger ersten Erkenntnissen zufolge die Alarmanlage eines Autos. Als er sich zu dem Fahrzeug begeben wollte, habe er einen Mann weglaufen sehen.

Dieser soll etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,80 m groß gewesen sein und wenig bis kein Kopfhaar gehabt haben. Er sei mit einem grauen Hoodie und dunklen Cargoshorts bekleidet gewesen. Zudem habe er einen braunen Beutel bei sich getragen.

Der 21-jährige Ostholsteiner sei dann zu dem Fahrzeug gegangen, bei dem der Alarm ausgelöst worden war. Es handelte sich um einen weißen BMW, dessen hintere, rechte Scheibe eingeschlagen worden war. Der Pkw stand zu dem Zeitpunkt in der Straße Heisterbusch.

Die Polizei hat die Besitzerin des Fahrzeugs in Kenntnis gesetzt und die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Der aktuelle Ermittlungsstand weist auf einen Sachschaden von 350EUR hin, es sei nichts entwendet worden.

Die Ermittler der Kriminalpolizeistation Neustadt in Holstein bitten Personen, die Hinweise auf die tatverdächtige Person geben können, sich mit Ihnen in Kontakt zu setzen. Hinweise werden unter 04561 6150 oder per E-Mail unter neustadt.kpst@polizei.landsh.de entgegen genommen.

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