Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Schashagen/Ostholstein Wohnmobil fängt während Fahrt an zu brennen - Autobahn gesperrt

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Lübeck (ots)

Dienstagabend (21.07.2026) geriet ein Wohnmobil während der Fahrt auf der Autobahn A 1 bei Schashagen in Brand. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu bringen. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zunächst voll- und später teilgesperrt werden. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 60.000 Euro.

Ein 59-jähriger Mann aus der Nähe von Hannover fuhr am Dienstag gegen 18.20 Uhr mit seinem Wohnmobil der Firma Iveco auf der Autobahn A 1 in Richtung Fehmarn. In Höhe der Gemeinde Schashagen sollen zunächst aus dem Bereich des vorderen linken Radkastens Flammen geschlagen sein. Der Fahrer hätte sein Wohnmobil noch auf den Seitenstreifen lenken können, wo es dann komplett ausgebrannt ist.

Für die Löscharbeiten wurde die Anschlussstelle Pelzerhaken komplett gesperrt, Fahrzeuge aus dem Unfallbereich wurden von der Polizei über den Rastplatz Hasselburger Mühle abgeleitet. Gegen 21.00 Uhr konnte die Vollsperrung zunächst aufgehoben werden.

Eine Spezialfirma musste einen Bodenaustausch an der Brandstelle vornehmen. Für die Bergung des Wohnmobils musste erneut die Autobahn gesperrt werden, dies wurde nach einer teilweisen Öffnung gegen 01.45 Uhr wieder komplett aufgehoben.

Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 60.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

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