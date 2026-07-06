Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Aus dem Kreisverkehr geflogen (05.07.2026)

Singen (ots)

Gegen 14 Uhr, ist am Sonntagmittag ein VW-Fahrer aus einem Kreisverkehr geschleudert und hat - neben seinem Auto - mehrere Gegenstände auf dem Gehweg beschädigt. Der 19-Jährige überholte auf der Bahnhofstraße ein Auto und konnte bei der Einfahrt in den Kreisverkehr seine Geschwindigkeit nicht mehr ausreichend reduzieren. Im Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über seinen VW und schleuderte nach außen. Er prallte gegen eine Sitzbank aus Stein, zwei Pfosten und letztlich einen Baum mit abgestellten Fahrrädern. Die Sitzgelegenheit prallte gegen die Front eines Restaurants. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Andere Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Schadensumfeld. Die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt.

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