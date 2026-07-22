Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Haffkrug

Fröhliche Aalwoche in Haffkrug - Verkehrshinweise der Polizei

Lübeck (ots)

Am kommenden Wochenende (24.-26.07.2026) findet in Haffkrug die 65. Fröhliche Aalwoche statt. Anlässlich dieser traditionsreichen Veranstaltung werden am Freitagnachmittag sowie am Sonntagmorgen und -nachmittag die für Anwohner und Touristen gleichermaßen beliebten Festumzüge abgehalten. Die Polizei begleitet die Umzüge.

Der große Festumzug startet am Sonntag um 14:00 Uhr und verläuft über die Dorfstraße - Am Knurrhahn - Aalweg - Bahnhofstraße - Strandallee und zurück zum Festplatz im Waldweg.

Vornehmlich während des großen Umzugs wird es im Ortszentrum von Haffkrug zu mehrstündigen Verkehrsbeeinträchtigungen und insbesondere in der Strandallee, in der Bahnhofstraße sowie der Straße Breitenkamp zu Sperrungen kommen.

Die Polizei bittet Ortskundige daher, den genannten Bereich weiträumig zu umfahren. Außerdem sind die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen, Rettungswege zwingend freizuhalten und den Anweisungen von Polizei und Ordnern Folge zu leisten.

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