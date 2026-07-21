Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Travemünde

Folgemeldung: Polizei beendet größere Auseinandersetzung auf der Travemünder Woche - Hinweisportal geschaltet

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Lübeck (ots)

Im Zusammenhang mit einer größeren Auseinandersetzung auf der Travemünder Woche am Samstagabend (18.07.2026) hat die Lübecker Kriminalpolizei ein Hinweisportal eingerichtet. Die Ermittler erhoffen sich dadurch weitere Erkenntnisse zum Tatgeschehen und bitten Zeuginnen und Zeugen um Unterstützung.

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr kam es im Bereich der Strandpromenade, in Höhe Rosenberg-Village, zu einer größeren Auseinandersetzung. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, darunter Polizeibeamte sowie einschreitende Helfende. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

Aufgrund des hohen Besucheraufkommens während der Travemünder Woche am Samstagabend geht die Polizei davon aus, dass zahlreiche Personen die Auseinandersetzung beobachtet oder Bild- beziehungsweise Videoaufnahmen gefertigt haben könnten.

Zur Unterstützung der Ermittlungen wurde daher ein Hinweisportal eingerichtet. Über dieses können Hinweise zum Tatgeschehen sowie Bild- und Videodateien direkt an die Polizei übermittelt werden. Die Abgabe von Hinweisen ist auch anonym möglich. Das Hinweisportal ist unter folgendem Link erreichbar: https://sh.hinweisportal.de/

Die Polizei bittet insbesondere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder über entsprechende Aufnahmen verfügen, das Hinweisportal zu nutzen und ihre Erkenntnisse mitzuteilen. Jeder Hinweis kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Darüber hinaus nimmt das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck weiterhin Hinweise unter der Rufnummer 0451-131 0, per E-Mail an K11.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de sowie bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

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