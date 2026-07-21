Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Grömitz/Ostholstein Radfahrer verletzt - Polizei sucht nach Hinweisen

Lübeck (ots)

Montagabend (21.07.2026) fanden Passanten einen 68-Jährigen mit Verletzungen im Gesicht in der Krusekoppel in Grömitz und riefen die Polizei und den Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei unbekannte Tatverdächtige den Mann angegriffen haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Hinweisen.

Anwohner der Krusekoppel in Grömitz hätten am Montag gegen 21.30 Uhr zunächst einen Hilfeschrei gehört und dann einen Mann mit blutigen Verletzungen im Gesicht auf der Straße liegend vorgefunden, neben dem Mann hätte ein Fahrrad gelegen. Die Nachbarn informierten Polizei und Rettungsdienst.

Der verletzte 68-Jährige aus Grömitz berichtete, mit dem Fahrrad die Krusekoppel in Richtung Oldenburger Straße gefahren zu sein als unvermittelt zwei Männer auf ihn zugelaufen wären und ihn geschlagen hätten. Der Grömitzer wäre erst wieder zu sich gekommen, als ihm die hinzugeeilten Anwohner beim Aufsetzen geholfen hätten.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Grömitz unter der 04562/22000 oder per Mail an groemitz.pst@polizei.landsh.de entgegen.

Svenja Pries

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