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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Autofahrer kam von der Straße ab - Pkw überschlug sich

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.4.2026, gegen 18.40 Uhr kam es auf der Baseler Straße in Wadersloh zu einem Alleinunfall. Der 28-jährige Ennigerloher fuhr mit seinem Pkw von Sünninghausen nach Wadersloh. Auf der Strecke kam er mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und schlug mit der Front in der Böschung des Straßengrabens ein. Daraufhin überschlug sich der Pkw und blieb auf einem Acker stehen. Der 28-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den Ennigerloher zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde abgeschleppt. Kräfte der Feuerwehr sperrten die Unfallstelle ab. Polizisten stellten den Führerschein des Mannes wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund eines körperlichen Mangels sicher. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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