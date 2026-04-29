POL-WAF: Ostbevern-Brock. Flüchtiger beschädigte blauen Citroen C5
Warendorf (ots)
Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen blauen Citroen C5 Aircross, der am Fahrbahnrand der Straße Vogelweise in Brock stand. Hierbei entstand an der linken Frontstoßstange sowie am linken Kotflügel Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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