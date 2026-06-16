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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer leicht verletzt

Saale-Holzland (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen auf der Kreisstraße 201 zwischen Schlöben und Gernewitz bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Der Mann war mit seinem Krad auf der Landstraße 1077 aus Richtung Gernewitz kommend unterwegs und beabsichtigte, am Abzweig zur K201 nach rechts in Richtung Schkölen abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er dabei zu weit nach links, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Verunglückten und verständigten den Rettungsdienst. Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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