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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in öffentlicher Toilette - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Jena (ots)

Unbekannte haben in der Markttoilette am Jenaer Markt mehrere Graffiti hinterlassen und dabei einen Sachschaden von rund 2.000 Euro verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Schmierereien vermutlich am 12. Juni zwischen 15:15 Uhr und 16:30 Uhr angebracht. Insgesamt wurden etwa zehn Schriftzüge und Symbole in roter und blauer Farbe in den Toilettenkabinen festgestellt. Die Graffiti enthalten unter anderem Bezüge zur Fußballfan-Szene in Jena sowie polizeifeindliche Parolen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren gesichert und die Auswertung vorhandener Videoaufzeichnungen veranlasst. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Markttoilette gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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