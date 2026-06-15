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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall bei Oberreißen

Oberreißen (ots)

Am Samstag, den 14. Juni 2026, kam es gegen 17:15 Uhr auf der Landesstraße zwischen Niederreißen und Oberreißen zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Autofahrerin kam etwa 50 Meter vor dem Ortseingang Oberreißen aufgrund von Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und durchfuhr ein Feld. Beim Versuch, einer dort befindlichen Baustelle auszuweichen, kollidierte der Pkw mit einer Baustellenabsperrung. Nach rund 100 Metern kam das Fahrzeug schließlich in einer Böschung zum Stehen. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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