LPI-J: Korrektur zu Pressemeldung vom 14.06.2026

Weimar/Weimarer Land (ots) - Zwischen Ende Mai und Sonntagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Gartengrundstück in Weimar. Über eine offenstehende Gartentür gelangte der Unbekannte auf das Gelände und machte sich dort an einem Geräteschuppen zu schaffen. Zunächst wurde die Schließeinrichtung des Schuppens gewaltsam entfernt. Im Inneren fand der Täter eine Axt, die er anschließend ...

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