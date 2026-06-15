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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Korrektur zu Pressemeldung vom 14.06.2026

Apolda (ots)

Die am 13.06.2026 durchgeführte polizeiliche Personenkontrolle eines 17-Jährigen, welcher insgesamt 7 Einhandmesser bei sich führte, ereignete sich auf der Festwiese in Apolda und nicht wie irrtümlich berichtet, auf dem Schulplatz. Der Jugendliche war Besucher auf dem Park- und Heimatfest und wurde eine Kontrolle unterzogen. Die Messer wurden durch die Polizei sichergestellt und Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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