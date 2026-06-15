Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Optische Täuschung?

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein gemeldeter Dachgeschossbrand in der Brahmsstraße in Weimar sorgte am Sonntagabend für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 21:15 Uhr wurde ein Brand in einem mehrstöckigen Wohnhaus gemeldet. Die Einsatzkräfte rückten umgehend zur angegebenen Adresse aus. Vor Ort konnten jedoch weder Rauch noch offenes Feuer festgestellt werden. Die Feuerwehr überprüfte das Gebäude vorsorglich auch mithilfe einer Drehleiter. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Wahrnehmung vermutlich auf eine Spiegelung oder eine optische Täuschung im Bereich eines Schornsteins des Nachbargebäudes zurückzuführen war. Ein Brandgeschehen lag somit glücklicherweise nicht vor. Nach Abschluss der Überprüfungen konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

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