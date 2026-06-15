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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gestohlener E-Scooter taucht im Gebüsch wieder auf

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein gestohlener E-Scooter konnte am Sonntagnachmittag in Weimar wieder aufgefunden werden. Ein Hinweisgeber entdeckte den Roller gegen 15:20 Uhr im Bereich der Moskauer Straße in einem Gebüsch und informierte die Polizei. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seiner Mutter gehörte und zuvor entwendet worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der bislang unbekannte Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses, aus dem der ungesicherte E-Scooter gestohlen wurde. Da die Hauseingangstür häufig offensteht, konnte der Hausflur ohne größere Hindernisse betreten werden. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Roller in unbekannte Richtung. Der E-Scooter wurde durch die Polizei sichergestellt und nach Abschluss der Maßnahmen an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben. Spuren am Fundort führten bislang nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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