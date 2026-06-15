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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildschwein quert Fahrbahn - Polizei muss verletztes Tier erlösen

Saale-Holzland (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am späten Sonntagabend auf der Landesstraße 3007 zwischen Rauda und Hartmannsdorf. Eine Fahrzeugführer war gegen 23:25 Uhr in Richtung Hartmannsdorf unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Tier. Während die Insassen unverletzt blieben und das Fahrzeug weiterhin fahrbereit war, erlitt das Wildschwein schwere Verletzungen. Das Tier überlebte den Aufprall zunächst und blieb am Fahrbahnrand liegen. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten das verletzte Wildschwein schließlich von seinem Leiden erlösen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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