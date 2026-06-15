Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zutraulicher Fuchs beschäftigt Bürger und Polizei in Hermsdorf

Saale-Holzland (ots)

Ein ungewöhnlich zutraulicher Fuchs sorgte am Sonntag in Hermsdorf für mehrere Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern. Zunächst wurde das Tier im Bereich eines Freiheitparks gemeldet. Nach Angaben von Zeugen zeigte der junge Fuchs keinerlei Scheu gegenüber Menschen und hielt sich in unmittelbarer Nähe von Passanten auf. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf Verletzungen oder eine Erkrankung des Tieres. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte könnte das Verhalten darauf zurückzuführen sein, dass der Fuchs wiederholt von Menschen gefüttert wurde und dadurch seine natürliche Scheu verloren hat. Das zuständige Ordnungsamt sowie die Untere Jagdbehörde wurden informiert. Am Nachmittag wurde derselbe Fuchs erneut gemeldet. Diesmal hatte er sich unter einem geparkten Fahrzeug niedergelassen, sodass sich die Fahrzeughalterin zunächst nicht traute loszufahren. Als das Fahrzeug schließlich langsam bewegt wurde, entfernte sich das Tier jedoch selbstständig und unverletzt. Die Behörden weisen darauf hin, Wildtiere grundsätzlich nicht zu füttern. Durch die Gewöhnung an Menschen verlieren die Tiere wichtige natürliche Verhaltensweisen und geraten dadurch häufiger in Gefahr.

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