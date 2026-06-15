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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit gestohlener Axt gegen die Gartenhütte

Weimar/Weimarer Land (ots)

Zwischen Ende Mai und Sonntagabend verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem Gartengrundstück in Weimar. Über eine offenstehende Gartentür gelangte der Unbekannte auf das Gelände und machte sich dort an einem Geräteschuppen zu schaffen.

Zunächst wurde die Schließeinrichtung des Schuppens gewaltsam entfernt. Im Inneren fand der Täter eine Axt, die er anschließend nutzte, um die Tür einer Gartenhütte aufzuhebeln, was ihm offenbar nicht gelang.

Zwar entstand an beiden Türen Sachschaden in Höhe von über 200 Euro, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nichts. Der Täter verließ das Grundstück anschließend unerkannt.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bietet Zeugen um Hinweise (pi.weimar@polizei.thueringen.de, 03643 882 - 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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