Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad versehentlich mit fremdem Schloss gesichert

Jena (ots)

Ein eher ungewöhnlicher Sachverhalt beschäftigte am Montagnachmittag die Polizei in der Jenaer Innenstadt. Ein Fahrradbesitzer meldete, dass sein abgestelltes Gravelbike plötzlich nicht mehr bewegt werden konnte. Der Grund: Ein anderes Fahrrad war offenbar versehentlich mit einem Fahrradschloss gemeinsam an seinem Rad angeschlossen worden. Dadurch war das eigene Fahrrad faktisch "eingesperrt". Da der Eigentümer des anderen Fahrrades zunächst nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurden umliegende Geschäfte überprüft und nach möglichen Hinweisen gesucht. Die Geschichte nahm jedoch ein erfreuliches Ende: Wenig später erschien die Eigentümerin des anderen Fahrrades vor Ort, entschuldigte sich mehrfach für das Missgeschick und entfernte das Schloss. Das betroffene Gravelbike blieb unbeschädigt und konnte seinem Besitzer wieder übergeben werden. Eine Straftat lag nach somit nicht vor.

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