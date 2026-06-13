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Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Aufgebrochener Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wolfstein (Kreis Kusel) (ots)

Innerhalb einer Stunde machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem in der Straße "Am Schwimmbad" abgestellten Pkw zu schaffen und machte Beute.

Nach aktuellem Ermittlungsstand schlug der Täter am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten Hyundai i20 ein und entwendete einen Geldbeutel aus dem Fahrzeuginneren. Dabei erbeutete der Unbekannte Bargeld sowie verschiedene Dokumente.

Die Polizei appelliert, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen und diese insbesondere nicht sichtbar abzulegen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 369-14599 in Verbindung zu setzen.|fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

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