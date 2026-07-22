Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Scharbeutz/Ostholstein Mann beim Schwimmen in der Ostsee verstorben

Lübeck (ots)

Ein 70-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag im Ortsteil Haffkrug leblos aus der Ostsee. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 70-Jährige Mann aus der Nähe von Erfurt war am Dienstagnachmittag zum Schwimmen an einem unbewachten Strandabschnitt im Ortsteil Haffkrug in die Ostsee gegangen.

Rettungsschwimmerinnen hätten dann aus der Entfernung etwas in Höhe des unbewachten Hundestrandes im Wasser treiben sehen. Sie hätten auch bemerkt, dass dort unter den anderen Strandbesuchern Aufregung entstanden wäre. Die beiden Frauen hätten sich sofort zum Strandabschnitt begeben und mit der Reanimation des Mannes begonnen, der bereits von anderen Badegästen aus dem Wasser geholt worden war.

Die Reanimation blieb erfolglos. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber zum Einsatzort gebracht worden war stellte den Tod des Mannes fest.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

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