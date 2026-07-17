Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St.Gertrud Nach Unfall - Polizei sucht nach Hinweisen auf ein beschädigtes Fahrzeug

Lübeck (ots)

Ein 88-Jähriger teilte der Polizei am Mittwochnachmittag (15.07.2026) mit, dass er beim Befahren des Heiligen-Geist-Kamps in Richtung Arnimstraße in Lübeck ein parkendes Fahrzeug angefahren hätte. Er hätte bei der Nachschau kein betroffenes Fahrzeug feststellen können. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf ein Fahrzeug, das Beschädigungen auf der Fahrerseite aufweisen dürfte.

Ein 88-jähriger Mann aus St. Gertrud teilte Beamten des 3. Polizeireviers am Mittwochnachmittag mit, dass er ein parkendes Fahrzeug in Höhe des dortigen Krankenhauses beschädigt hätte.

Der Lübecker wäre mit seinem Volkswagen Golf am gleichen Tag gegen 15.15 Uhr den Heiligen-Geist-Kamp in Richtung Marlistraße gefahren. Noch vor der Kreuzung zur Roeckstraße und Arnimstraße wäre der Fahrer mit seinem Wagen gegen ein parkendes Fahrzeug gekommen. Der 88-Jährige hätte abgesetzt angehalten und nach einem beschädigten Fahrzeug gesucht, hätte dieses aber nicht ausmachen können.

An dem Golf entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. An dem unbekannten, geschädigten Fahrzeug dürfte ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden entstanden sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls oder einem möglichen, beschädigten Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0451/1310 entgegen.

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