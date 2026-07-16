Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Gertrud

Schwerer Verkehrsunfall in Lübeck St. Gertrud - Vier junge Erwachsene verletzt

Lübeck (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15./16. Juli 2026) ereignete sich im Lübecker Stadtteil St. Gertrud ein schwerer Verkehrsunfall. Ein mit vier jungen Erwachsenen besetzter Mercedes-Benz kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen und kam schließlich auf dem Dach zum Stehen. Alle Insassen wurden verletzt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jährige Fahrer gegen Mitternacht mit seinem Mercedes-Benz die Travemünder Allee (B75) aus Richtung Travemünde kommend in Fahrtrichtung Lübecker Innenstadt. Neben dem Fahrer befanden sich drei Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren im Fahrzeug.

An der Abfahrt Karlshof verließ der Mercedes die Travemünder Allee. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte das Fahrzeug dort gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Opel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Opel rund 50 Meter nach vorne geschoben und stieß dort gegen einen ebenfalls geparkten Renault.

Anschließend dürfte der 22-Jährige die Kontrolle über den Mercedes verloren haben. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Alle vier Insassen wurden verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen potenziell schwere Verletzungen. Die drei Mitfahrer wurden leicht verletzt.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen Betrag im oberen fünfstelligen Eurobereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde noch in der Nacht ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Der Führerschein des 22-jährigen Fahrers wurde beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell