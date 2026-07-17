Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertrud

Jugendlicher mit Schraubendreher geschlagen - Zeugen gesucht

Lübeck (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (12.07.2026) ist es ersten Erkenntnissen zufolge in Lübeck St. Gertrud zu einem körperlichen Angriff auf einen Jugendlichen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 01:00 Uhr habe sich ein 16-jähriger Lübecker mit Freunden beim Spielplatz an der Tannenkoppel aufgehalten, als im Umfeld Feuerwerk gezündet worden sei. Kurz darauf sei ein Mann ohne Oberbekleidung aggressiv auf ihn und seine Freunde zugelaufen. Die Freunde hätten sich daraufhin in alle Richtungen zerstreut.

Der Mann sei dem Jugendlichen hinterhergerannt, hätte ihn gestellt und mit einem Schraubendreher mehrfach auf den Oberschenkel geschlagen. Der 16-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen.

Der unbekannte Tatverdächtige soll etwa 45 Jahre alt und 1,75 cm groß sein. Er habe wenig oder gar keine Kopfbehaarung. Zudem soll er in der Nacht oberkörperfrei und lediglich mit einer blauen Sporthose bekleidet gewesen sein.

Hinweise zum Tathergang oder einem möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizeistation Eichholz telefonisch unter 0451 131 7360 oder per E-Mail unter Eichholz.Pst@polizei.landsh.de entgegen.

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