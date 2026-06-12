Polizei Hamburg

POL-HH: 260612-1. "Mobil. Aber sicher!" - Bilanz einer hamburgweiten Verkehrskontrolle

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Hamburg (ots)

Zeit: 11.06.2026, 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Unter der Leitung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) führten am Donnerstag knapp 270 Einsatzkräfte mobile und stationäre Kontrollen mit den Themenschwerpunkten "Alkohol und Drogen" sowie "Rotlichtverstöße" durch.

Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektionen (VD 1-4 und 6), der Schutz- und Wasserschutzpolizei, der Bundespolizei, des Zolls sowie Polizeikräfte aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen überprüften insgesamt 809 Fahrzeuge sowie 855 Personen und leiteten in diesem Zusammenhang folgende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein:

Straftaten

- 9 x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 4 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - 1 x Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz - 1 x Urkundendelikt - 10 x sonstige Straftaten

Ordnungswidrigkeiten

- 143 x Missachtung roter Ampeln (Kraftfahrzeugführende und Fahrradfahrende) - 105 x verbotene Handynutzung (Kraftfahrzeugführende und Fahrradfahrende) - 53 x Parkverstoß - 37 x Geschwindigkeitsverstoß - 25 x Missachtung der Anschnallpflicht - 16 x Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel - 7 x Fehler beim Abbiegen und Wenden - 3 x Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert - 90 x sonstige Ordnungswidrigkeiten

Des Weiteren stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 23 Mängelmeldungen - zum Beispiel wegen nicht mitgeführter Dokumente oder technischer Mängel - aus und ordneten 19 Blutprobenentnahmen an. Zudem untersagten sie 23 Fahrzeugführenden vorläufig die Weiterfahrt.

Im Rahmen der Präventionsarbeit führte die VD 6 unter anderem im Bereich des Einkaufszentrums am Überseeboulevard zahlreiche Bürgergespräche und verteilte diverses Informationsmaterial zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr.

Es kam gestern zu folgenden Besonderheiten:

Im Sportplatzring im Stadtteil Stellingen überprüften die Polizeikräfte den Fahrer eines Pedelecs. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass dieser sein Zweirad unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis führte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille und ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC, sodass sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel ergab. Die Beamtinnen und Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme beim 42-jährigen russischen Staatsangehörigen an, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Ein 43-jähriger spanischer Fahrer eines VW Crafter legte den Polizeikräften im Rahmen einer Kontrolle einen augenscheinlich gefälschten, spanischen Führerschein vor. Das mutmaßliche Falsifikat wurde beschlagnahmt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Zudem leiteten die Einsatzkräfte Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Eine Funkstreifenwagenbesatzung überprüfte den Fahrer eines Pkw nach einem Rotlichtverstoß an der Kennedybrücke und stellte beim 49-jährigen Ghanaer körperliche Auffälligkeiten fest, die Hinweise auf eine Fahruntauglichkeit gaben. Zudem verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv, sodass sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von THC ergab. Die Polizeikräfte untersagten dem Mann die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Auf dem Gelände der VD 3 in der Rennbahnstraße überprüften die Polizeikräfte einen Pkw, an dessen angebrachten Berliner Kennzeichen sich Hinweise auf eine Manipulation der Zulassungsplaketten ergaben. Die Kennzeichen des Fahrzeugs wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundefälschung eingeleitet.

An der Kontrollstelle in der Rennbahnstraße kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten einen 50 Jahre alten Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen vorangegangener Verkehrsdelikte vorlag. Die Einsatzkräfte verhafteten den Mann und führten ihn anschließend dem Untersuchungsgefängnis zu.

Bei einem Autofahrer stellten die Einsatzkräfte im Rahmen der Überprüfung einen Teleskopschlagstock im Fahrzeug fest, den sie daraufhin sicherstellten. Darüber hinaus leiteten die Beamtinnen und Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf Hamburgs Straßen zu erhöhen und die Verkehrsteilnehmenden zu sensibilisieren.

Wen.

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