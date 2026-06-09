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Polizei Hamburg

POL-HH: 2.Zeugenaufruf nach Sexualdelikt in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.06.2026, 01:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee / Fröbelstraße - Universitätsgelände

In der Nacht zu Donnerstag kam es im Hamburger Stadtteil Rotherbaum durch einen noch Unbekannten zu einem sexuellen Übergriff auf eine 23-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) ging die 23-Jährige von der Grindelallee kommend über die Fröbelstraße auf ein Universitätsgelände, als sich der unbekannte Mann von hinten näherte und sie unvermittelt festhielt. Im weiteren Verlauf versuchte er, die Frau zu küssen und berührte sie unsittlich. Nachdem die 23-Jährige sich zur Wehr gesetzt hatte, ließ der Täter von ihr ab. Die Frau erstattete später eine Strafanzeige am Polizeikommissariat 17.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - 20 bis 30 Jahre alt
   - 165 cm bis 170 cm groß
   - Schwarz
   - schlanke Statur
   - schwarze, kurze, gelockte Haare
   - trug eine schwarze Brille
   - bekleidet mit einer sportlichen dunklen Kapuzenjacke und einer 
     dunklen Jogginghose (Marke: Kappa)

Die Ermittlungen des LKA 42 dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu der Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Patrick Schlüse
Telefon: 040 4286-56215
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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