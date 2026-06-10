Polizei Hamburg

POL-HH: 260610-1. Zeugenaufruf nach Überfall auf Taxifahrer in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 10.06.2026, 02:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Billbrook, Billbrookdeich/Billstieg

Ein Unbekannter hat in der vergangenen Nacht im Stadtteil Billbrook versucht, einen 57-jährigen Taxifahrer zu überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ließ sich ein bislang unbekannter Mann von dem 57-jährigen Taxifahrer aus dem Stadtteil Altona-Altstadt bis zur Ecke Billbrookdeich/Billstieg fahren. Dort angekommen, griff der Fahrgast den Fahrer noch im Taxi unvermittelt an und verlangte die Herausgabe von Bargeld. Als sich der 57-Jährige losreißen konnte und zur Wehr setzte, flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Bille beziehungsweise des Wegs Niederschleems.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

- circa 25 Jahre alt - 165 bis 170 cm groß - kräftige Statur - dunkle, leicht gelockte Haare - Bart - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover

Der Taxifahrer erlitt oberflächliche Verletzungen, eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Ermittlungen werden nun vom örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 164) geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Zim.

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