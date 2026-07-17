Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck/St. Lorenz Nord Brand einer Gartenlaube mit starker Rauchentwicklung

Lübeck (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei gegen 22.30 am Donnerstagabend (16.07.2026) Feuerschein und Rauch auf dem Kleingartengelände an der Lohmühle. Polizeibeamte stellten fest, dass es sich um eine seit längerer Zeit ungenutzte Gartenlaube handelte, die brannte. Es gibt aktuell keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache.

Der Nutzer einer Kleingartenparzelle eines Kleingartengeländes unweit des P + R Parkplatz Lohmühle informierte am 16.07.2026 gegen 22.30 Uhr die Polizei nachdem er Feuerschein bei einer anderen Parzelle wahrgenommen hätte.

Zeitgleich meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn A 1 in Höhe Lübeck Zentrum Rauch bemerkt hätten.

Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand einer offensichtlich seit längerer Zeit ungenutzten und vernachlässigten Gartenlaube ablöschen.

Es liegen derzeitig keine Hinweise auf eine mögliche Brandursache vor.

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