Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Senior wird Opfer von Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte"

Ratzeburg (ots)

22.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.07.2026 - Groß Grönau

Gestern Abend sollen falsche Polizisten in Groß Grönau Wertsachen eines Seniors erbeutet haben. Mit der mittlerweile gängigen Masche, man hätte einen Zettel mit Namen des Angerufenen aufgefunden, sollen sich die Betrüger per Telefon bei dem Senior gemeldet und sich dabei als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Anrufer seien so überzeugend aufgetreten, dass der Groß Grönauer zwei vermeintliche Polizisten in sein Haus ließ. Dort sollen diese diverse Wertgegenstände in noch nicht bezifferbaren Wert an sich genommen und anschließend das Weite gesucht haben. Während der gesamten Tat soll eine Betrügerin den Mann zusätzlich am Telefon gehalten haben, um ihn so weiter zu verunsichern und die vermeintliche Drohkulisse aufrecht zu erhalten.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden: Sie seien ca. 25 Jahre alt und 175 cm - 180 cm groß gewesen. Beide Personen hätten helle Kleidung und einen sog. Topfhut getragen. Zur Unterscheidung kann gesagt werden, dass einer schwarze und der andere blonde lockige Haare getragen habe.

Die ermittelnde Ratzeburger Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen. Wer hat gestern zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Am Wiesengrund in Groß Grönau beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Mail an Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Aus gegebenen Anlass rät die Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Polizisten, die Vorlage eines Dienstausweises. Fragen Sie beim geringsten Zweifel nach und erkundigen sich direkt bei ihrer Polizeiwache oder über 110. Wählen sie die Nummern stets selbst.

Geben Sie am Telefon auch keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell