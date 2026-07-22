Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: E-Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Ratzeburg (ots)

22.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 21.07.2026 - Geesthacht

Gestern Abend stürzte ein E-Scooterfahrer auf der Flucht vor der Polizei.

Eine Geesthachter Streifenwagenbesatzung wurde am 21.07.2026, gegen 17.50 Uhr auf einen E-Scooter-Fahrer in der Hansastraße aufmerksam und beabsichtigte diesen anzuhalten und zu kontrollieren. Als der Fahrer die Beamten, die ihm bereits Anhaltesignale gaben, bemerkt habe, soll er seine Fahrt fortgesetzt und geflüchtet sein. Dabei ging die Fahrstrecke in Richtung Ziegenkrugkreuzung. Trotz rot anzeigender Lichtzeichenanlage sei er unvermittelt über den Kreuzungsbereich weitergefahren und in Richtung Worther Weg abgebogen. Unmittelbar nach der Kreuzung folgt im Worther Weg ein Baustellenbereich. Hier ist die Fahrbahn derzeit auf eine Spur verengt. Der flüchtende E-Scooter-Fahrer soll auch hier die rot anzeigende Baustellenampel sowie die bereits entgegenkommenden Fahrzeuge missachtet und seinen Weg fortgesetzt haben. Nur durch die Umsicht der anderen Verkehrsteilnehmer sei es hier zu keinem Unfallgeschehen gekommen.

Am Ende des Worther Weges schließt sich ein Kreisverkehr an. In diesem Bereich habe der E-Scooter-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei ins Rutschen gekommen und anschließend gestürzt. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg. Verletzt wurde weder er noch ein anderer Verkehrsteilnehmer.

Warum der 18-Jährige die Flucht ergriff ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sein Fahrzeug stellten die Beamten sicher.

Die Ermittler der Geesthachter Polizei suchen nun nach Zeugen und Geschädigten, die durch das Fahrverhalten des E-Scooter-Fahrers gefährdet wurden, insbesondere nach den entgegenkommenden Fahrzeugführern aus dem Baustellenbereich. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0 oder per Mail unter Geesthacht.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell