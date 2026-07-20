Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Lauenburger Supermarkt

Tatverdächtige hatten es auf Tabakwaren abgesehen

Ratzeburg (ots)

20.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 20.07.2026 - Lauenburg

Heute Nacht soll es zu einem Einbruch in einen Lauenburger Supermarkt gekommen sein. Die unbekannten Tatverdächtigen hatten es offenbar auf die Tabakwaren abgesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am 20.07.2026 gegen 01:25 Uhr begaben sich Polizeibeamte aufgrund eines bei einem Supermarkt aufgelaufenen Einbruch-Alarms in die Mecklenburger Straße in Lauenburg. Unbekannte Tatverdächtige seien in den Supermarkt eingebrochen und gewaltsam bis zu den Tabakwaren vorgedrungen. Mit dem Diebesgut in Form von diversen Tabakwaren konnten diese anschließend noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte unerkannt entkommen und bislang, trotz umfangreicher Nahbereichsfahndung, nicht identifiziert werden. Einen Teil des möglichen Diebesguts, welches zum Abtransport bereitgelegt worden sei, sollen die Tatverdächtigen zurückgelassen haben. Die genaue Höhe des möglichen Stehlgut- und Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht nun Zeugen, die im Nahbereich möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Geesthacht telefonisch unter 04152/80030 sowie per Mail über geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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