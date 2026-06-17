Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer nach mutmaßlichem Verkehrsmanöver gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (16.06.2026) in Geseke wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere den Fahrer eines bislang unbekannten Pkw.

Gegen 09:10 Uhr wurde die Polizei zu einem gestürzten Radfahrer an der Kreuzung Ernst-von-Bayern-Straße/Störmeder Straße gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Mann aus Geseke mit seinem silbernen Pedelec die Ernst-von-Bayern-Straße und wollte den Kreuzungsbereich bei Grünlicht geradeaus überqueren. Nach seinen Angaben näherte sich von hinten ein Pkw, überholte ihn und bog unmittelbar vor ihm nach rechts ab. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich.

Der Verletzte hatte den Eindruck, dass es möglicherweise zu einer Berührung zwischen seinem Fahrrad und dem Pkw gekommen sein könnte, konnte dies jedoch nicht sicher bestätigen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem silbernen Pedelec konnten lediglich minimale Abschürfungen am rechten Lenkergriff festgestellt werden.

Ein Ersthelfer hatte den gestürzten Mann im Kreuzungsbereich bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Den eigentlichen Unfallhergang konnte er jedoch nicht beobachten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw machen können, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Sturz beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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