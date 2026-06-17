PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer nach mutmaßlichem Verkehrsmanöver gestürzt - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (16.06.2026) in Geseke wurde ein Pedelec-Fahrer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und insbesondere den Fahrer eines bislang unbekannten Pkw.

Gegen 09:10 Uhr wurde die Polizei zu einem gestürzten Radfahrer an der Kreuzung Ernst-von-Bayern-Straße/Störmeder Straße gerufen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 83-jähriger Mann aus Geseke mit seinem silbernen Pedelec die Ernst-von-Bayern-Straße und wollte den Kreuzungsbereich bei Grünlicht geradeaus überqueren. Nach seinen Angaben näherte sich von hinten ein Pkw, überholte ihn und bog unmittelbar vor ihm nach rechts ab. Der Radfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich.

Der Verletzte hatte den Eindruck, dass es möglicherweise zu einer Berührung zwischen seinem Fahrrad und dem Pkw gekommen sein könnte, konnte dies jedoch nicht sicher bestätigen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Der Radfahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem silbernen Pedelec konnten lediglich minimale Abschürfungen am rechten Lenkergriff festgestellt werden.

Ein Ersthelfer hatte den gestürzten Mann im Kreuzungsbereich bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Den eigentlichen Unfallhergang konnte er jedoch nicht beobachten.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Pkw machen können, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Sturz beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 08:50

    POL-SO: Schockanruf in Lippstadt - Seniorin übergibt 9.000 Euro an Betrüger

    Lippstadt (ots) - Eine Seniorin aus Lippstadt wurde am Dienstag (16.06.2026) Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die Täter erbeuteten dabei 9.000 Euro Bargeld. Gegen 18:26 Uhr wurde die Polizei gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die Geschädigte bereits am Vormittag mehrere Anrufe von unterschiedlichen Telefonnummern. Eine unbekannte Anruferin teilte der ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 18:11

    POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger aus Soest

    Soest (ots) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Malene W. wird hiermit zurückgenommen. Die 15-Jährige wurde wohlbehalten im Bereich Werl angetroffen. Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verwenden.(lh) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren