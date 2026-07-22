Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Bargfeld-Stegen - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

22.07.2026 | Kreis Stormarn | 18.-19.07.2026 - Bargfeld-Stegen

Am vergangenen Wochenende nutzten mögliche Einbrecher den Schutz der Dunkelheit aus. Ihr Ziel waren die Räumlichkeiten des Vereinsheimes vom Bargfelder Sportverein in der Waldstraße in Bargfeld-Stegen sowie ein Restaurant.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen in der Zeit von Samstag (18.07.2026) 20.00 Uhr bis Sonntag (19.07.2026) 12.40 Uhr unbekannte Tatverdächtige in die Räumlichkeiten des Vereinsheimes und eines Restaurant eingedrungen sein. Über gewaltsam geöffnete Fenster seien die Einbrecher jeweils ins Inneres der Objekte gelangt. Zur Art und Höhe möglichen Stehlguts können noch keine Angaben gemacht werden.

Die Ahrensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04102/809-0 oder per Mail an Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

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