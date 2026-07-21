Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tatverdächtiger beim Einbruch überrascht und trotz Flucht festgenommen

Ratzeburg (ots)

21.07.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 18.07.2026 - Mölln

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Nachdem am Samstagabend ein des Einbruchs verdächtiger Mann von einem Bewohner eines Einfamilienhauses überrascht worden und zunächst geflüchtet sein soll, gelang es einer Möllner Streifenwagenbesatzung im Rahmen der Fahndung den Tatverdächtigen festzunehmen.

Gegen 17.30 Uhr soll am 18.07.2026 eine männliche Person gewaltsam über die Terrassentür in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Brauerstraße in Mölln eingedrungen sein. Aufgrund der erzeugten Geräuschkulisse wurde ein Bewohner auf die Geschehnisse aufmerksam und soll im Objekt auf den Tatverdächtigen getroffen sein. Dieser habe daraufhin umgehend zu Fuß die Flucht ergriffen.

Anhand der guten Täterbeschreibung nahmen die Einsatzkräfte im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld einen 44-jährigen Deutschen vorläufig fest. Die Einsatzkräfte führten den Kieler zunächst dem Polizeigewahrsam zu. Im Anschluss erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck seine Vorführung beim Amtsgericht. Dort erließ ein Richter Haftbefehl, so dass der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt kam. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren für sein Handeln verantworten müssen.

Martin Peterlein, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell