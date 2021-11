Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Handgreiflichkeiten +++ Diebe zugange +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an +++ Klettergerüst auf Spielplatz beschädigt +++ Schwerverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Lkw

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, Wiesbaden, Murnaustraße, 06.11.2021, 23.35 Uhr,

(pl)In der Murnaustraße kam es am späten Samstagabend im Bereich des Schlachthofs zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 23.35 Uhr waren eine zehnköpfige und eine achtköpfige Gruppe verbal aneinandergeraten, was schließlich in Handgreiflichkeiten mündete. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Zu Boden geschlagen,

Wiesbaden, Bärenstraße, 07.11.2021, 04.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag wurde ein 34-jähriger Mann in einer Bar in der Bärenstraße von einem unbekannten Täter zu Boden geschlagen. Der 34-Jährige war gegen 04.45 Uhr in der Lokalität mit dem späteren Angreifer zunächst in einen verbalen Streit geraten. Im Verlauf des Streits sei der Geschädigte dann von dem Unbekannten angegriffen und geschlagen worden. Der Angreifer soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß sowie mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet gewesen sein und schwarze, gegelte, lockige Haare gehabt haben. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Laptop und Sonnenbrille aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Armenruhstraße, 06.11.2021, 11.45 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag hat ein unbekannter Täter aus der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Armenruhstraße in Biebrich einen Laptop und eine Sonnenbrille gestohlen. Der Dieb war gegen 11.45 Uhr in die Wohnung eingedrungen. Als er dabei war diese nach Diebesgut zu durchsuchen, wurde er von dem Geschädigten erwischt und ergriff daraufhin mit dem bis dahin bereits erbeuteten Diebesgut die Flucht. Der Geschädigte folgte dem Flüchtigen noch zu Fuß in Richtung Rathausstraße, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der flüchtige Täter soll etwa 25-35 Jahre alt, schlank sowie ca. 1,70- 1,75 Meter groß gewesen sein und eine hellbraune Hautfarbe sowie schwarze, kurze Haare gehabt haben. Er habe eine dunkle Jacke, eine dunkle Hose sowie eine dunkle Kapuze getragen und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Mainz-Kostheim, 04.11.2021, 12.00 Uhr,

(pl)Ein Betrüger hat sich am vergangenen Donnerstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und einen Mann aus Kostheim hinters Licht geführt. Letztendlich erbeutete der Täter mehrere Hundert Euro. Unangekündigt klingelte gegen 12.00 Uhr das Telefon des Mannes und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer des Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer und dem Online-Banking gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

5. Trickdieb erbeutet Gemälde,

Wiesbaden, Brunnenstraße, 06.11.2021, 13.45 Uhr bis 14.55 Uhr,

(pl)Zu einem Trickdiebstahl kam es am frühen Samstagnachmittag in dem Wohnhaus einer Wiesbadener Seniorin. Die Geschädigte wurde gegen 13.35 Uhr an der Eingangstür ihres Hauses in der Brunnenstraße von einem Mann in ein Gespräch verwickelt und gewährte diesem schließlich Einlass in ihre Wohnräume, aus welchen er dann im weiteren Verlauf ein Gemälde entwendete. Der Dieb soll etwa 1,70-1,80 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Gesprochen habe er Hochdeutsch. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Klettergerüst auf Spielplatz beschädigt, Wiesbaden-Kloppenheim, Bachstraße, Festgestellt: 05.11.2021, 12.45 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben auf einem Kinderspielplatz in der Bachstraße in Kloppenheim die Stufe eines Klettergerüstes mutwillig beschädigt. Die Polizei wurde am Freitagmittag über die Sachbeschädigung an dem Holzgerüst in Kenntnis gesetzt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

7. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" - Nur vereinzelte Personen am "Warmen Damm" angetroffen, Wiesbaden, 05.11.2021 bis 07.11.2021,

(pl)Auch am vergangen Wochenende waren in den Abend- und Nachtstunden Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei im Rahmen des Programms "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" in der Innenstadt und verstärkt am "Warmen Damm" unterwegs. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde in der Parkanlage durch das Technische Hilfswerk eine Beleuchtung aufgebaut. Erfreulicherweise wurden, wie auch schon in der Woche zuvor, sowohl am Freitag als auch am Samstag nur vereinzelte Personen im Bereich des "Warmen Damms" angetroffen. Diese Personen wurden angesprochen, zeigten sich überwiegend verständnisvoll und verließen die Parkanlage schließlich.

8. Unfallflucht auf Parkplatz von Gartencenter, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, 04.11.2021, 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr,

(pl)Auf dem Parkplatz eines Gartencenters in der Hagenauer Straße in Biebrich kam es am Donnerstagmittag zu einer Unfallflucht, bei welcher der hintere, linke Bereich eines dort geparkten Audi Q3 beschädigt wurde. Der Audi war zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz abgestellt. In diesem Zeitraum wurde das graue Auto vermutlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug touchiert. Statt sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr die unfallverursachende Person mit ihrem Fahrzeug einfach davon. Durch eine mögliche Unfallzeugin wurde ein Ausruf im Gartencenter veranlasst. Da ihre Personalien der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden diese Frau sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen der Unfallflucht gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

9. Schwerverletzter nach Unfall zwischen Pkw und Lkw, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Samstag, 06.11.2021, 06.15 Uhr

(wie)Am Samstagmorgen fuhr auf der A3 ein Pkw auf einen Lkw auf, dabei gab es einen Schwer- und einen Leichtverletzten. Ein 21-Jähriger befuhr mit einem Ford die A3 von Köln kommend in Richtung Frankfurt. Zwischen der Anschlussstelle Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz fuhr er aus bisher unbekannten Gründen gegen das Heck eines Sattelzuges aus der Ukraine. Bei dem Aufprall wurde der 21-Jährige schwer verletzt, sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ford musste abgeschleppt werden, der Sattelzug konnte die Fahrt fortsetzen. Die Unfallstelle wurde gegen 08.45 Uhr wieder freigegeben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 19.000 EUR.

