Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Seniorin zu Hause überfallen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Freitagnachmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung auf der Plaggenbrauckstraße überfallen hat. Der Unbekannte klingelte gegen 14.30 Uhr bei der Frau. Da sie eine Angehörige vermutete, öffnete sie die Tür. Der Mann an der Wohnungstür sagte wohl mehrfach das Wort "Heizung", schubste die Frau zur Seite und ging offenbar gezielt ins Schlafzimmer der Frau. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen sowie Schränke und öffnete dann noch die Geldbörse der Seniorin. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Frau blieb unverletzt. Den Täter konnte sie wie folgt beschreiben: ca. 1,75m groß, schwarze Haare ("Pagenschnitt"), große Augen, dunklere Hautfarbe (dunkler Teint), schwarz-weiß gemustertes Hemd, weiße knielange Hose. Wer am Freitagnachmitttag etwas Verdächtiges im Bereich Plaggenbrauckstraße mitbekommen hat oder nähere Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Kripo zu melden.

Auf der Cottenburgstraße hat ein angeblicher Spendensammler ein älteres Ehepaar beraubt. Gegen 18.25 Uhr am Freitagabend hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür geklingelt, er gab sich als Spendensammler für kranke Kinder aus. Während der Senior das Klemmbrett mit der Unterschriftenliste genauer anschaute, überwältige der Täter den Senior und durchwühlte mehrere Schmuckschatullen im Schlafzimmer. Mit dem erbeuteten Schmuck (u.a. Ringe, Ketten und Uhren) flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Der Senior blieb nach ersten Angaben unverletzt. Seine Ehefrau ist dem Täter nicht begegnet. Der "Spendensammler" wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einem hellgrünen/ hellblauen Jogginganzug mit weißen Streifen, graue Basecap, sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen machen können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, die Kripo unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte es eine ähnliche Masche in Castrop-Rauxel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6321819) gegeben. Um sich davor zu schützen, appelliert die Polizei:

- Nutzen Sie einen Türspion und/oder eine Türsprechanlage. - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre. Ist eine Türsperre nicht vorhanden, sprechen Sie durch die geschlossene Tür. - Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung.

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