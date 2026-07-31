Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Haltern am See/ Duisburg: Drogenplantagen entdeckt - Männer in U-Haft

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen hat am Donnerstag (30. Juli) mehrere Wohnungen und Gewerbehallen in Marl, Haltern am See und Duisburg durchsucht - dabei entdeckten die Einsatzkräfte zwei Drogenplantagen. Außerdem nahmen sie vier Männer im Alter von 25 bis 66 Jahren fest.

Der Tatvorwurf: bandenmäßiger Anbau, Herstellung und Handel von Cannabis in nicht geringer Menge. Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Recklinghausen führen die umfangreichen Ermittlungen. An der Bergstraße in Marl stellten die Polizistinnen und Polizisten eine Cannabisplantage fest. Außerdem konnten sie zwei Tatverdächtige vor Ort stellen und festnehmen. Die Männer sind 25 und 31 Jahre alt und kommen aus Tunesien. In der Halle lagerten außerdem eine größere Menge Chemikalien und typische Geräte, die mutmaßlich zur Herstellung von Betäubungsmitteln genutzt werden. Mit Unterstützung der Feuerwehr und einer Fachfirma werden die Fässer und Kanister nach der Beweissicherung entsorgt. Die Maßnahmen dauern an. Auch in Haltern am See konnte die Polizei eine größere Cannabisplantage in einem Firmengebäude am Münsterknapp entdecken. Ein 31-Jähriger Albaner wurde festgenommen. In Duisburg stellte die Polizei in zwei Wohnungen weitere Beweismittel - unter anderem Handys- sicher. Die Polizei Wesel nahm in Duisburg einen weiteren Mann (66-Jähriger aus Deutschland) fest - er steht mit dem Ermittlungsverfahren im Kreis Recklinghausen in Verbindung. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor.

Heute wurden die drei Beschuldigten am Amtsgericht Essen vorgeführt. Für alle drei wurden antragsgemäß Untersuchungshaftbefehle erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Bei dem Einsatz am Donnerstagmorgen waren neben der Bereitschaftspolizei Recklinghausen auch zwei Diensthunde und das LKW NRW im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell