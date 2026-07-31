Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Mutmaßlicher Dieb per Öffentlichkeitsfahndung gesucht

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er soll Bauteile aus einem "Löschwasser-Einspeiseschrank" gestohlen haben. Bei der Tat trug der Mann rote Schuhe - möglicherweise wird er daran erkannt. Weitere Infos und ein Foto des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal unter folgendem Link zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/211672

Wer den Mann erkennt oder Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

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