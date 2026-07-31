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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Senior nach Unfall verstorben - wichtiger Zeuge gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach einem Zeugen, der Angaben zu einem Unfall am Europaplatz machen und möglicherweise helfen kann, den Unfallhergang aufzuklären. Am 14. Juli (Dienstag) fuhr ein 89-jähriger Autofahrer aus Dorsten auf einem Parkplatz (Media Markt) gegen eine Wand. Vermutlich hatte er kurz zuvor gesundheitliche Probleme. Der Mann verstarb wenige Tage später im Krankenhaus. Auf dem Parkplatz soll der Dorstener kurz vor dem Unfall einen anderen Verkehrsteilnehmer "geschnitten" haben. Die Polizei sucht diesen Zeugen und bittet darum, sich bei der Polizei (Tel. 0800 2361 111) zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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