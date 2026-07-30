Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Recklinghausen/Datteln: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Gladbeck:

Nach einem versuchten Einbruch an der Marcq-en-Baroeul-Straße hofft die Polizei auf Hinweise. Am Dienstagnachmittag (ca. 15:20 Uhr) öffneten bislang unbekannte Täter ein Gartentor und verschafften sich so Zugang auf das Grundstück eines Bungalows. Sie versuchten offenbar zwei Fenster aufzuhebeln, brachen den Einbruchsversuch aber ab und flüchteten, als sie von einer Nachbarin gestört wurden. Die aufmerksame Zeugin konnte drei Männer beschreiben: 1.Person: jung - dunkelblonde Haare - leichter Bart - auffällig breite Augenbrauen - ca. 1,80 Meter - sportlich - T-Shirt - kurze Jeanshose - Tennissocken - Sportschuhe - Baseballkappe 2. und 3. Person: ca. 1,80 -1,85 Meter - sportlich - T-Shirts - kurze Hosen - Tennissocken und Sportschuhe

Recklinghausen:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Südstraße. Am Dienstag gegen 16:30 Uhr hebelten die Unbekannten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Grundschule. Zeugen konnten die mutmaßlichen Einbrecher in der Nähe beobachten und beschreiben: -ca.1,70-1,80 Meter - ca. 16 Jahre alt - schmale Statur - weißes T-Shirt - schwarze Rucksäcke und eine Tasche

Datteln:

Unbekannte hebelten das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf. Sie durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Die Täter flüchteten wahrscheinlich über die Haustür. Der Vorfall passierte am Dienstag in der Zeit von 06:50 Uhr bis 17:30 Uhr an der Halterner Straße.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

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