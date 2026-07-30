Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Sicher auf zwei Rädern: Polizei und VHS veranstalten Pedelec-Training für Seniorinnen und Senioren

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Recklinghausen (ots)

Elektrofahrräder - auch Pedelec genannt - erfreuen sich großer Beliebtheit und ermöglichen auch im höheren Alter größtmögliche Mobilität. Jedoch steigen auch die Anforderungen im Straßenverkehr mit der höheren Geschwindigkeit und dem veränderten Bremsverhalten gegenüber nicht-motorisierten Fahrrädern. Daher bot das Polizeipräsidium Recklinghausen in Kooperation mit der Volkshochschule Datteln ein Sicherheitstraining für Pedelec-Fahrende an.

Ziel der Polizei war es dabei, Seniorinnen und Senioren Handlungssicherheit zu vermitteln, in Hinblick auf das Tempo, den Bremsweg und gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Nach einer theoretischen Einführung zum Thema und der richtigen Einstellung des Rades folgte der Übungsparcours. Unter Anleitung der Einsatzkräfte des Kommissariats VUP/O (Verkehrsunfallprävention/Opferschutz) trainierten die Teilnehmenden das Anfahren, enges Kurvenfahren, Ausweichmanöver, sowie Gefahrenbremsungen.

Aufgrund des erfolgreichen Konzepts plant die Polizei Recklinghausen in Kooperation mit den jeweiligen Volkshochschulen der Kommunen, weitere Termine in Herten, Dorsten und Marl.

Termine und Anmeldung:

- 26.08.2026 in Herten zwischen 15 Uhr - 18 Uhr

- 30.09.2026 in Dorsten zwischen 15 Uhr - 18 Uhr

- 07.01.2026 in Marl zwischen 15 Uhr - 18 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die VHS (in der jeweiligen Stadt) ist erforderlich. Lediglich ein eigenes betriebssicheres Pedelec sowie ein passender Fahrradhelm sind mitzubringen.

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