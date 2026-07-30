Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Exhibitionist auf Parkbank

Recklinghausen (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Bottrop ist am Mittwochabend von einem unbekannten Mann im Wittringer Wald belästigt worden. Nach dem Tatverdächtigen wird gesucht - die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß die 75-Jährige auf einer Bank an der Bohmertstraße im Bereich "Finnenbahn". Gegen 17.50 Uhr setzte sich ein Mann neben sie und fragte nach einem Taschentuch. Als die Frau ein Taschentuch überreichte, bemerkte sie das Geschlechtsteil des Mannes in der geöffneten Hose.

Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 32 Jahre alt, ca. 1,75m groß, kräftige Statur, Glatze mit dunklem Vollbart, bekleidet mit einem grauen T-Shirt.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall selbst.

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