PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Exhibitionist auf Parkbank

Recklinghausen (ots)

Eine 75-jährige Frau aus Bottrop ist am Mittwochabend von einem unbekannten Mann im Wittringer Wald belästigt worden. Nach dem Tatverdächtigen wird gesucht - die Polizei hofft auf Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen saß die 75-Jährige auf einer Bank an der Bohmertstraße im Bereich "Finnenbahn". Gegen 17.50 Uhr setzte sich ein Mann neben sie und fragte nach einem Taschentuch. Als die Frau ein Taschentuch überreichte, bemerkte sie das Geschlechtsteil des Mannes in der geöffneten Hose.

Der mutmaßliche Exhibitionist wurde wie folgt beschrieben: etwa 25 bis 32 Jahre alt, ca. 1,75m groß, kräftige Statur, Glatze mit dunklem Vollbart, bekleidet mit einem grauen T-Shirt.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall selbst.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 10:01

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit Flüssigkeit besprüht - Jugendlicher verletzt

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend auf der Grutholzstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall dort machen können. Ein 15-Jähriger aus Castrop-Rauxel war nach eigenen Angaben gegen 19.45 Uhr auf dem Feldweg der Grutholzstraße mit einem E-Scooter unterwegs. Ein Mann, der auf einer Parkbank saß, soll ihn angesprochen und ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:33

    POL-RE: Bottrop: Zigarettenautomat "Am Kämpchen" gesprengt

    Recklinghausen (ots) - Die Polizei Recklinghausen wurde in der vergangenen Nacht zu einer Zigarettenautomatensprengung "Am Kämpchen" gerufen. Ein Zeuge konnte um 03:24 Uhr einen lauten Knall hören. Kurz darauf stellte er fest, dass der Automat gesprengt wurde. Ein anderer Anwohner schaute zu diesem Zeitpunkt aus dem Fenster und konnte ein schwarzes Auto beobachten, das kurz nach der Tat in Richtung Welheimer Straße ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:09

    POL-RE: Dorsten: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht - Korrektur

    Recklinghausen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten am Kirchweg gesprengt. Gegen 03:20 Uhr konnten Zeugen einen lauten Knall hören und kurz darauf Personen beobachten, die auf Motorrädern in Richtung B58 flüchteten. Die Polizei fahndete nach den Tätern - leider ohne Erfolg. Der Automat wurde vollständig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren