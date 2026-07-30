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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Mit Flüssigkeit besprüht - Jugendlicher verletzt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend auf der Grutholzstraße unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall dort machen können. Ein 15-Jähriger aus Castrop-Rauxel war nach eigenen Angaben gegen 19.45 Uhr auf dem Feldweg der Grutholzstraße mit einem E-Scooter unterwegs. Ein Mann, der auf einer Parkbank saß, soll ihn angesprochen und ihm daraufhin eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht haben. Der Jugendliche fuhr verletzt nach Hause und alarmierte die Polizei. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei der Flüssigkeit um Pfefferspray. Der tatverdächtige Mann konnte grob beschrieben werden, demnach hatte er dunkelbraune Haare und war komplett schwarz gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Mann oder dem Vorfall selbst machen können. Hinweise bitte an die Kripo unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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