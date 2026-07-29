Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zigarettenautomat "Am Kämpchen" gesprengt

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen wurde in der vergangenen Nacht zu einer Zigarettenautomatensprengung "Am Kämpchen" gerufen. Ein Zeuge konnte um 03:24 Uhr einen lauten Knall hören. Kurz darauf stellte er fest, dass der Automat gesprengt wurde. Ein anderer Anwohner schaute zu diesem Zeitpunkt aus dem Fenster und konnte ein schwarzes Auto beobachten, das kurz nach der Tat in Richtung Welheimer Straße flüchtete. Es könnte sich um einen VW Golf handeln.

Wer weitere Angaben zu dem Vorfall oder zu dem Auto machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

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