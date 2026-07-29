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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgänger und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Nach einem Unfall auf der Kinderheimstraße hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Ein 42-Jähriger aus Marl war dort am späten Montagabend (27. Juli, 23:20 Uhr) zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs. Als er auf die Gudrunstraße abbog, kam ihm plötzlich ein E-Scooter entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Marler stürzte dadurch zu Boden. Der Mann auf dem E-Scooter (ca. 20 Jahre alt und dunklere Haare) fuhr sofort davon. Der Marler wurde leicht verletzt, er benötigte vor Ort aber keinen Arzt.

Wer den Unfall beobachtet hat und Angaben zu dem Unbekannten auf dem E-Scooter machen kann, wird gebeten, die Polizei unter der 0800 2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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