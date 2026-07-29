Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Zwei Fußgänger bei Unfall schwer verletzt
Recklinghausen (ots)
Am Kreisverkehr Bergstraße/Adolf-Grimme-Straße hat es am späten Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 87-jährige Frau aus Marl und ein 76-jähriger Mann aus Dortmund wurden dabei schwer verletzt.
Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 82-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 17.20 Uhr den Kreisverkehr an der Ausfahrt Adolf-Grimme-Straße verlassen und erfasste dabei die beiden Fußgänger, die von rechts kamen. Sowohl die 87-Jährige als auch der 76-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war in der Nähe der Unfallstelle gelandet. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell