Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Bergstraße/Adolf-Grimme-Straße hat es am späten Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 87-jährige Frau aus Marl und ein 76-jähriger Mann aus Dortmund wurden dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 82-jähriger Autofahrer aus Herten gegen 17.20 Uhr den Kreisverkehr an der Ausfahrt Adolf-Grimme-Straße verlassen und erfasste dabei die beiden Fußgänger, die von rechts kamen. Sowohl die 87-Jährige als auch der 76-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war in der Nähe der Unfallstelle gelandet. Der Autofahrer blieb unverletzt.

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